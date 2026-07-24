A un mes del sismo en Venezuela: familias mantienen la búsqueda humanitaria entre la devastación

La comunidad venezolana y los equipos de rescate continúan con las tareas de remoción de escombros tras cumplirse 30 días de la mayor catástrofe sísmica reciente en el país caribeño. Las labores se concentran en crear túneles e infraestructuras de soporte improvisadas en las estructuras colapsadas para intentar localizar a las decenas de personas que aún permanecen reportadas como desaparecidas.

Ante la emergencia, diversas organizaciones civiles internacionales coordinan el envío de herramientas de protección y asistencia logística para apoyar a los brigadistas que trabajan en el terreno.

Por este tema, el presidente de la Asociación de Venezolanos en Argentina, Vincenzo Pensa, en diálogo con Segundo Round, dijo que "las organizaciones están trabajando en la contención de la sociedad. Esa es nuestra prioridad. Contenemos a venezolanos en Argentina, con sus familias allá, y colaboramos en el envío de suministros y ayuda humanitaria".

Pensa, además, agregó que "lo que dejaron los terremotos es abrumador. En Venezuela la tierra se abrió. Esto llenó de angustia y miedo a toda la población".

El epicentro del desastre civil se localiza en el estado costero de La Guaira, donde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 destruyó complejos habitacionales enteros y dejó incomunicadas a múltiples localidades rurales.

La Asociación de Venezolanos en Argentina hace un llamado global a la solidaridad para acopiar insumos médicos, alimentos no perecederos y recursos económicos destinados a las familias damnificadas.

En paralelo, los grupos de apoyo psicológico en la diáspora activaron canales de atención de emergencia para asistir a los residentes locales que buscan información sobre el estado de sus parientes en la zona afectada.