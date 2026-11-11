Acompanhe o encontro desta quarta-feira 

O programa da RAE em português desta quarta-feira começou com o segmento Rotas Argentinas, um passeio que levou os ouvintes a conhecer Iruya, na província de Salta, um povoado colonial de ruas de pedra pendurado na encosta da montanha, a quase 2.800 metros de altitude, e só se chega lá por uma estrada de terra que sai da Quebrada de Humahuaca, em Jujuy.

Na seção dedicada à Ciência & Tecnologia, foram apresentados achados e novidades do campo da pesquisa, com destaque para os profissionais argentinos.

O espaço dedicado a Datas Comemorativas lembrou, entre outros fatos, a primeira votação na Argentina em que participaram mulheres, em 1951.

E, encerrando o programa, o destaque do Artista do Dia foi para Cazzu, nome artístico de Julieta Cazzuchelli, uma das grandes estrelas do trap argentino, conhecida como “la jefa del trap” por ter aberto caminho para as mulheres num gênero dominado por homens.

Acompanhe o encontro com Julieta Galván, clicando aqui ou sintonizando as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários.

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