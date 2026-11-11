Argentina advirtió ante un tribunal internacional que el freno a la explotación petrolera en Malvinas “es ahora o nunca”

Argentina concluyó este miércoles su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde reclamó frenar la explotación petrolera británica en Malvinas, y advirtió “es ahora o nunca”.

La delegación argentina refutó los argumentos británicos, insistiendo en la competencia prima facie del tribunal arbitral, mientras manifestó la plausibilidad de los derechos argentinos, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar medidas provisionales antes del inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion.

Concluidas las audiencias, ambas partes esperan ahora la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Si bien no existe un plazo establecido para su pronunciamiento, el antecedente de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó aproximadamente tres semanas, ofrece una referencia.

El inicio de la ponencia argentina estuvo a cargo del profesor internacionalista Marcelo Kohen, quien cuestionó severamente al Reino Unido por pretender ejercer soberanía sobre la plataforma continental ignorando escandalosamente que la cuestión de soberanía no está resuelta.

Al mismo tiempo se dirigió al Tribunal para reiterar que no hay solicitud ni necesidad de que ellos se expidan sobre el tema soberanía para ordenar medidas provisionales y preservar los derechos de las partes, reafirmando la existencia de competencia prima facie.

¿Qué es la competencia prima facie y por qué es tan importante?

La Argentina sostiene que el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar, de manera preliminar, que la disputa involucra la interpretación o la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En términos concretos, la Argentina sostiene que, mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. El tribunal puede expedirse sobre esta cuestión sin siquiera tratar la cuestión de soberanía.

Por su parte, el internacionalista a cargo de la defensa jurídica, Nico Schrijver, concentró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable.

Explicó que la situación cambió sustancialmente con la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación, con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Schrijver cerró su exposición con una advertencia sobre la urgencia de la intervención del Tribunal al señalar que, una vez perforado el primer pozo de explotación, el daño será irreversible y no habrá recursos por preservar.

En una sala colmada de tensión y bajo la atenta mirada de la delegación británica, se dirigió directamente a los jueces con una advertencia categórica: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo” y concluyó: “If not now, it will be never (es ahora o nunca)”.

El cierre de la posición argentina estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Oyarzábal reafirmó que la República Argentina acreditó pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para acreditar el cumplimiento de los cuatro requisitos exigidos para el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia.

Rechazó el intento del Reino Unido de tergiversar los argumentos argentinos y desviar deliberadamente el eje de las audiencias, procurando instalar que la Argentina estaba discutiendo la soberanía de las Islas Malvinas, cuando el objeto del procedimiento fue siempre muy claro: solicitar medidas provisionales urgentes para impedir la explotación unilateral de recursos naturales en disputa.

El Consejero Legal de la Cancillería argentina expuso la maniobra británica que intenta presentar el caso como una controversia sobre soberanía territorial para cuestionar la competencia del Tribunal y pretender que la solicitud argentina sea rechazada.

Y reiteró formalmente las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion; evitar el uso perjudicial de información obtenida mediante exploración; permitir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino; y prevenir nuevas medidas que agraven la controversia.

Fuentes de la delegación argentina manifestaron que “la República Argentina continuará utilizando todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales. Lo haremos con la misma excelencia profesional, firmeza y rigor técnico que hemos demostrado en estos años de gobierno de Javier Milei, y si: es ahora o nunca”.

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está integrada por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

La representación cuenta, además, con el respaldo y la presencia de funcionarios de distintas áreas del Estado, entre ellos Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y Mateo Trossero, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

Además conforman la delegación Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, de la Procuración del Tesoro; y, por Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.

Por su parte, la delegación británica estuvo integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, cargo equivalente al principal asesor jurídico del Gobierno británico, y funcionarios del gobierno kelper, entre ellos Simon Young, fiscal general de las Islas, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa.