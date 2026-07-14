Argentina vs. Inglaterra: "Los ingleses viven esta rivalidad con la misma intensidad"

Klaus Gallo, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y director del Departamento de Estudios Históricos de la Universidad Torcuato Di Tella, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó la relación futbolística entre Argentina e Inglaterra.

El historiador identificó la llegada de Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa a Gran Bretaña tras el Mundial 78 como un punto de inflexión. "Que llegaran de golpe estos argentinos, tres de ellos campeones mundiales, fue una conmoción", afirmó sobre la sorpresa que causaron en una liga que entonces casi no recibía extranjeros.

Gallo recordó que este desembarco coincidió con un clima social y cultural muy particular en las islas, marcado por la crisis y el surgimiento del punk. Manifestó que mientras los Sex Pistols dominaban la escena, la ópera "Evita" y el éxito de "No llores por mí Argentina" reforzaban el vínculo emocional con nuestro país.

Respecto a figuras recientes, el autor de "De la Invasión al Reconocimiento" rememoró las dificultades iniciales de Carlos Tevez en el West Ham. "El técnico tampoco entendía bien de qué jugaba, tenía mucha frustración", relató sobre el proceso del delantero antes de triunfar en el Manchester United junto a grandes figuras.

El docente destacó la capacidad de adaptación de los futbolistas nacionales debido a la pasión compartida por el deporte en ambas culturas. Señaló con curiosidad el caso de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa: "Uno lo oye hablar al Dibu y habla como una especie de 'cockney', tiene ese acento", expresó sobre su integración.

Gallo también hizo hincapié en la huella indeleble que dejaron otros protagonistas argentinos en clubes específicos de la Premier League. Mencionó que la empatía lograda por Marcelo Bielsa en el Leeds o el liderazgo de Fabricio Coloccini en el Newcastle es "fuertísimo" y perdura en la memoria de los aficionados locales.

Al comparar la visión de ambos países sobre el clásico, el entrevistado diferenció el sentimiento de los hinchas de clubes frente al de la selección nacional. Sostuvo que los ingleses viven esa rivalidad "con la misma intensidad" que los argentinos, aunque para ellos las Malvinas tengan un significado distinto.

El historiador explicó el origen de pasiones inesperadas en lugares como Bangladesh o la India a través del legado de Diego Maradona. Relató una anécdota personal donde un estudiante indio sacó una camiseta argentina al conocer su origen, afirmando que ese fanatismo "viene del famoso partido del 86".

Finalmente, Gallo reflexionó sobre el condimento especial que rodea al cruce entre ambos seleccionados debido a la falta de enfrentamientos actuales. Manifestó que es "muy llamativo" que durante toda la carrera de Lionel Messi no se haya jugado ni siquiera un encuentro amistoso entre ambos países.

"Es solo un partido de fútbol", concluyó el profesor sobre el final de una charla que recorrió décadas de historia y vínculos deportivos. Aseguró que la fascinación inglesa por los jugadores argentinos es un tema inagotable que sigue sumando capítulos con cada nueva generación de deportistas.