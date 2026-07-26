Cuenta regresiva para los 21K y 42K de Buenos Aires: "Esta fiesta del running sigue creciendo"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el Lic. en Actividad Física y Deportiva, Miguel Seoane, Director Deportivo de Carreras y Maratones Ñandú, organizadora de los 21K y 42K de Buenos Aires, las dos carreras más convocantes de la ciudad.

La media maratón de Buenos Aires está prevista para el 23 de agosto, con una cantidad de 31 mil inscriptos y cupos agotados mientras que la maratón se disputará el 20 de septiembre y aún sigue abierta la posibilidad de anotarse.

En la Historia que corre, nos trasladamos a la provincia de Neuquén para conocer a la corredora amateur Luciana Barrera, que comenzó a practicar este deporte por recomendación médica.

Su incursión en el running y su conocimiento de costura, la llevó a fabricar su propio chaleco de hidratación, puntapié para conformar Nómade, emprendimiento que fue ampliando su producción a otros elementos claves para el Trail.

“No nos enamoramos del deporte sino de la versión en la que nos convertimos gracias a él”, nos dice.

“Yo revertí la hipertensión con el trote, con el correr. Por eso siempre digo, `movete´. Hoy hay mucha gente haciendo actividad”. “Para mí correr es libertad, es expandirse, ir siempre para adelante; uno corriendo es libre. Hoy podés, hacélo, salí a correr”.

A poco menos de un mes de la media maratón de Buenos Aires, Miguel Seoane, director deportivo de Carreras y Maratones Ñandú, da cuenta de los últimos preparativos de cara a esta competencia.

“Con mucha expectativa, siempre felices porque esta fiesta del running en Argentina va creciendo, va en aumento. Preparados para afrontar eso, al tener más convocatoria en este evento estamos más conscientes de lo que es tantos atletas dentro de un circuito”.

Considerando que la cantidad de inscriptos en la media maratón sigue superando récords frente a las ediciones pasadas, este 2026 hay 31 mil, explicó que “vamos a trabajar mucho en la organización de la salida en oleaje, por nivel de corredor, para dar mayor prolijidad”.

Por otro lado, Seoane se refirió a la presencia, en la media maratón, del atleta etíope Yomif Kejelcha, una de las máximas estrellas mundiales que posee la segunda mejor marca de la historia en 21K con un registro de 57:30 y bajó las 2 horas en el reciente Maratón de Londres.

“Es algo espectacular tenerlo acá en Argentina. El mundo va a estar expectante de lo que haga ese día en Buenos Aires”. “Preparamos un circuito para que sea muy rápido y la gente esté interesada en venir a correr a Buenos Aires por eso, para que salga una buena marca, creo q lo estamos logrando”. “Hoy los 21K es una distancia que antes eran los 10K. Hoy es una carrera masiva porque hay mucha gente que viene practicando el correr y se anima a esa distancia”

Respecto a su rol de organizador y entrenador, resaltó la importancia de presenciar cuando las y los corredores cumplen sus metas.