Cultura sobre tablas: Mendoza despliega un abanico de propuestas accesibles para toda la familia

Con una convocatoria masiva que se extiende a lo largo y ancho del territorio, la provincia de Mendoza consolida su grilla cultural para el receso invernal, ofreciendo opciones gratuitas y de bajo costo.

La ambiciosa agenda, diseñada por la Subsecretaría de Cultura mendocina, ha convertido al histórico Teatro Independencia en su epicentro principal, donde la comunidad y los turistas pueden acceder a producciones teatrales locales de gran nivel.

Por este tema, la directora de actividades artísticas en la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, Laura Beninzaga, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la provincia está teniendo una gran temporada de invierno, con mucha actividad turística y cultural".

Beninzaga, además, aseguró que "se está viendo mucho movimiento en los 18 departamentos que tiene la provincia, con actividades culturales para todas las edades".