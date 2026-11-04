El Coro Polifónico Nacional en un concierto gratuito en honor al Papa

Así lo confirmó Fernando Tomé Directo del Coro, en diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round.

“Habrá coros con piano, solistas, duetos, coros a capela y otros con instrumentos”.

Como invitados, participan el organista Sebastián Achenbach y el quinteto de vientos integrado por Ezequiel Orestes y Ramiro Especht en trompetas, Andrés Barolin en tuba, Rodolfo Roson en corno y Eduardo Ampuero en trombón.

Entre los solistas del coro: Laura Delogu, soprano; Griselda Adano, contralto; Esteban Garreta, tenor; Martín Caltabiano, bajo.

Las funciones con entrada libre y gratuita de una hora de duración tendrán lugar hoy y mañana desde las 20 h