El presidente Javier Milei fue condecorado con la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo

El presidente Javier Milei fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo, en Brasil.

Previamente el Jefe de Estado se reunió con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palácio dos Bandeirantes.

Participaron además la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.

El mandatario arribó a la sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde fue recibido con honores militares, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, quienes también formaron parte de la reunión, además del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.