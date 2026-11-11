El pueblo peruano recibe la visita del papa León XIV

Sebastián Ortiz Martínez es periodista del diario El Comercio de Perú habló con Nora Briozzo en 100% Nora y contó detalles de la expectativa que vive el país por la visita del papa León X]IV que comienza esta misma tarde

El Sumo Pontífice llega a la Base Aérea del Callao luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil.

Ortiz Martínez dio detalles de la extensa agenda que el papa mantendrá hasta el 16 de noviembre antes de regresar al Vaticano.

El pontífice tendrá tres actividades oficiales después de su llegada al país.

El cronograma difundido por el Vaticano establece los siguientes horarios:

17:30 horas: llegada y acogida oficial en la Base Aérea del Callao.

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

19:45 horas: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Durante esta actividad, el papa pronunciará un discurso.

De esta manera, su primera jornada en territorio peruano estará dedicada principalmente a los actos oficiales y al encuentro con las autoridades del país.