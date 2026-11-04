El Senado dictaminó el proyecto de Ley de Discapacidad

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Población y Desarrollo de la Cámara alta avaló el texto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El dictamen firmado tuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, del Justicialismo, de la Unión Cívica Radical, del Pro, de Convicción Federal y de Moveré por Santa Cruz. En cambio, la cordobesa Alejandro Vigo pidió modificaciones y no lo acompañó.

Superada esta instancia, el dictamen tiene podría ser llevado al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 19 de noviembre.

Seguramente el temario también contemple el Tratado de Cooperación en materias de Patentes que fue firmado el pasado 15 de octubre del 2026. De todos modos, también habría sesión ordinaria el 26 y no está descartado que pueda ser en esa cita.

Luego fue el momento de tomar la palabra de Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, quien después de destacar el consenso del contenido del dictamen, puso el foco en la transparencia.

“Esto no es un plan social y es importante tenerlo claro. Por eso les pido a las provincias y municipios tener un mecanismo de control que realmente permita que no estemos en una situación de enorme duda antes pensiones otorgadas como mecanismo de ‘plan social’”, añadió.

Sobre el dictamen firmado, consideró que esto “busca dar una respuesta permanente a las personas con discapacidad y a las familias”.

Asimismo, dijo que la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad “le da continuidad a las prestaciones y control a las pensiones que están muy por encima de la media que cualquier pueblo tiene”.

En nombre del PJ, senador chubutense Carlos Linares señaló que “hay una gran desesperación del colectivo de la discapacidad” y expresó: “Voy a acompañar este dictamen que vino de Diputados que no es lo ideal porque debemos seguir trabajando y es mucho lo que falta y lo que hay que trabajar”.

El texto ratificado por la Cámara alta establece la continuidad de las pensiones no contributivas por invalidez y discapacidad equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, utilizando como vía principal de acceso el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, la norma asegura la actualización periódica de los montos por inflación para evitar la pérdida del poder adquisitivo respecto del año anterior.

Entre las principales innovaciones solicitadas por las bancadas aliadas, se destaca la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el desempeño en empleos registrados o regímenes tributarios, siempre que los ingresos del titular no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

En materia prestacional y de financiamiento, la legislación instituye un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

Además, se garantiza la cobertura de salud para los titulares de las pensiones a través del Programa Incluir Salud bajo los parámetros de la ley 24.901, asignando partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y contemplando compensaciones del Tesoro Nacional en caso de resultar insuficientes.

Por otra parte, para dar respuesta al reclamo del sector de prestadores, el proyecto ordena al Poder Ejecutivo publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la promulgación y cancelar la totalidad de las deudas acumuladas en un plazo máximo de 90 días.

Con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, la nueva ley contempla la realización de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad mediante el cruce de datos con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS.

Ante la detección de irregularidades objetivas, el organismo podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio, siempre bajo un debido proceso inclusivo que contemple la notificación formal y la posibilidad de rehabilitación provisoria.