Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump y la nueva composición parlamentaria

El politólogo, analista internacional y director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, Juan Negri, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El especialista remarcó que "una de las reglas de hierro de la política estadounidense es que los presidentes pierden apoyo en la mitad del mandato", aunque advirtió que lo sorprendente en este caso fue la magnitud de la victoria opositora.

El analista calificó el desempeño del Partido Demócrata como una "ola azul" en toda la línea al recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Asimismo, destacó que la oposición logró imponerse en bastiones tradicionalmente republicanos como Carolina del Sur, Kansas y Texas.

Respecto del escenario institucional para la administración de Donald Trump, Negri señaló que el mandatario ingresa en la etapa conocida como el "síndrome del Pato Rengo", al afrontar sus dos últimos años de gestión sin posibilidad de reelección y con un Congreso en minoría.

"Lo que deberíamos esperar es un Trump con menos capacidad de acción, con menos margen, más controlado por el Congreso", expresó.

Esta nueva composición parlamentaria obligará al jefe de Estado a asumir un rol más reactivo que proactivo en su agenda legislativa.

En materia geopolítica, el especialista anticipó que la mayoría opositora en las cámaras podrá restringir el gasto militar, condicionando las estrategias de la Casa Blanca en Irán y Medio Oriente, así como el financiamiento destinado a la policía migratoria.

Al abordar los factores económicos que impulsaron el descontento popular, Negri remarcó el fuerte impacto del incremento del precio del combustible, derivado del aumento en la cotización del barril de petróleo a casi 100 dólares.

Debido a la centralidad del automóvil en la vida cotidiana estadounidense, la suba de la nafta junto con la inflación resultaron determinantes en la definición del voto.