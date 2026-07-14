Elecciones en Santiago del Estero: Yunes propuso modernizar el Estado y transparentar la gestión

La candidata a intendenta de Santiago del Estero capital por La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional.

En este marco, aseguró que su principal objetivo es ordenar la ciudad, modernizar el Estado municipal y transparentar la gestión de cara a las elecciones del próximo 2 de agosto.

“Santiago necesita un Estado ordenado y transparente”, sostuvo la candidata.

Además, planteó que la administración municipal debe reducir la burocracia, agilizar los trámites y garantizar un mayor acceso a la información pública.

Yunes, que proviene del sector privado y de la gestión cultural, explicó que decidió involucrarse en política convencida de que “si queremos cambiar las cosas, hay que involucrarse”, y aseguró que buscará trasladar esa experiencia a la administración municipal.

Entre sus principales ejes de gestión mencionó el orden urbano, la modernización del Estado y la transparencia.

En ese sentido, propuso digitalizar los trámites municipales, simplificar las habilitaciones comerciales y avanzar con una reforma tributaria que reduzca la complejidad del sistema actual.

“La idea es transparentar y auditar absolutamente todo. Los recursos públicos tienen que estar a la vista de los ciudadanos”, afirmó.

Además, cuestionó las demoras para habilitar comercios y señaló que actualmente un emprendimiento puede tardar hasta seis meses en obtener la autorización para abrir sus puertas debido a la cantidad de trámites administrativos.

La candidata también advirtió sobre la falta de acceso a la información pública y sostuvo que muchas licitaciones y contratos municipales no se encuentran disponibles para consulta.

Por este motivo, consideró necesario avanzar en auditorías y reglas claras para la gestión.

Finalmente, destacó el contacto con los vecinos durante la campaña y aseguró que su espacio prioriza escuchar las demandas de la ciudadanía antes que realizar promesas.

“Nosotros no vamos a prometer, vamos a escuchar. Ahí aparecen las prioridades reales de los vecinos”, concluyó.