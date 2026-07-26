En "Doctor C" hablamos de salud mental en los jóvenes

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez el programa "Doctor C", en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina; pero también, con entrevistas a personalidades de la cultura y el espectáculo, entre muchas otras.

En esta edición, hablamos de salud mental y, particularmente, de los suicidios en adolescentes, además de analizar acciones de prevención así como señales de alerta a tener en cuenta.

Para ello, conversamos con la Doctora en Psicología Clínica, Silvia Papuchado - MN 11783 - vicepresidente del capítulo “Políticas Públicas y Salud Mental” de la Asociación Argentina de Psiquiatría; Divulgadora científica, Co autora del libro “No están locos”, Voluntaria del grupo “Familia Esperanza” y Creadora de ESMI -Educación en Salud Mental Integral.

Por otro lado, dialogamos con el Dr. Marcelo Sztajn, destacado especialista universitario en otorrinolaringología (UBA), reconocido como un referente en laringología y voz profesional en Buenos Aires.

En otro fragmento del programa, abordamos el tratamiento de patologías del suelo pélvico con una profesional destacada en el tema, la uróloga Belén Maza.

Con formación en instituciones de renombre como el Hospital de Clínicas José de San Martín y el Hospital Italiano de Buenos Aires, su enfoque combina precisión clínica y quirúrgica, para brindar soluciones personalizadas que mejoren significativamente la calidad de vida de sus pacientes.

A su vez, en esta edición de "Doctor C", conversamos con el actor y director de teatro Mauricio Dayub y recorrimos su trayectoria artística.

Es autor, actor y productor de El amateur, obra ganadora de 17 premios y realizada en todos los países de habla hispana, que además cuenta con 3 ediciones impresas y una versión cinematográfica y también nos habló de El Equilibrista.

Por último, dialogamos con Diego Tipping, presidente de la Cruz Roja Argentina desde 2015.

Abogado de profesión, comenzó su carrera como voluntario en la filial de La Plata en 2001 y, desde su posición actual, lidera una red humanitaria con más de 15.000 voluntarios en el país.