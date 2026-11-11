Jorge Lozano: ”vi jóvenes llorar desconsoladamente de alegría, fue una experiencia muy luminosa”

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano habló con Hernán Mundo en Segundo Round para hacer un primer análisis de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Destacó el movimiento en las calles, la fuerza de las palabras del pontífice y el entusiasmo de los jóvenes.

“Las palabras del papa son para ayudar, acompañar, para alentar y todos sus mensajes estuvieron dirigidos a eso”. “Se me eriza la piel de recordar lo que pasó en Palermo, ver esa avenida colmada de gente, la alegría con que los jóvenes recibían al papa y lo saludaban, vi jóvenes llorar desconsoladamente de alegría fue una experiencia muy luminosa”.

Lozano contó que vivió muy de cerca entre la gente el encuentro del papa con los jóvenes; destacó la fuerza del mensaje papal y gran momento emotivo.