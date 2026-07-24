La Asociación Amigos del Tranvía celebra sus 50 años con una gran fiesta y desfiles

La Asociación Amigos del Tranvía festejará su medio siglo de vida con un gran evento público el próximo sábado 25 de julio, en el horario de 14:00 a 19:00, en la tradicional esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio. La celebración conmemora los 50 años de labor comunitaria y preservación histórica que la entidad cumplió formalmente el pasado 16 de julio.

Por este tema, el presidente de la Asociación Amigos del Tranvía, Ernesto Falzone, en diálogo con Segundo Round, dijo que "desde la fundación de la Asociación tuvimos el objetivo de reivindicar la relevancia del Tranvía. Y hace 50 años que mantenemos viva su historia y la importancia que tuvo este medio de transporte para las ciudades".

Falzone, además, agregó que "logramos cada uno de los propósitos: desde la creación de un Museo, una biblioteca hasta la regularidad de la circulación y restauración de 10 tranvías diferentes".

La jornada, que será totalmente libre y gratuita, promete transformarse en un hito para los fanáticos del transporte y las familias del barrio. Entre las principales atracciones anunciadas se destacan un gran desfile tranviario con unidades históricas en funcionamiento, una exposición temática especial y los clásicos paseos a bordo de los legendarios coches recuperados.