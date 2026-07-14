La herencia de una pasión: Agustina Machuca palpita el Mundial con el recuerdo vivo del "Diez"

En la antesala de un choque crucial para la Selección Nacional, la periodista Agustina Machuca —sobrina de Diego Armando Maradona— compartió su mirada sobre el partido de mañana, marcando la pauta de cómo el legado de su tío sigue operando como un motor místico en cada cita mundialista.

Con el rigor de su profesión y la sangre de una dinastía futbolera incontestable, Machuca destacó que "lo que hizo mi tío es inolvidable. Hasta el día de hoy siguen recordando lo que hizo contra Inglaterra".

Machuca, además, agregó que "es toda una emoción que Messi enfrente a Inglaterra por primera vez y en esta instancia: en una semifinal de mundial".