La inflación de junio fue de 1,9%, la más baja en 10 meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al sexto mes del año fue dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y se trata de la tercera baja consecutiva, tras el 2,6 % de abril y el 2,1 % de mayo pasado.

El presidente Javier Milei celebró el índice de 1,9% de junio y en su cuenta de X felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, al escribir: “Vamos Toto!”.

El informe del organismo oficial mostró que la inflación núcleo fue de 1,6% mensual.

La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado.

A nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual.

La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una variación de 1,3% mensual, en tanto la Canasta Básica Total (CBT) mostró una suba de 2,2% mensual.