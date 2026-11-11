La visita del Papa a la Argentina movilizó al turismo en todo el país

La visita del Papa León XIV generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, combinando peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración, desplazamientos internacionales y turismo tradicional.

Las celebraciones religiosas convocaron a multitudes y movilizaron contingentes de distintas provincias, mientras que los feriados habilitaron escapadas recreativas hacia destinos de playa, sierras y ciudades.

El acontecimiento tuvo como principales epicentros a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque su impacto se extendió hacia otras localidades a través de la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el turismo religioso y los feriados papales fueron el principal motor del movimiento durante el fin de semana en todo el país.

El Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas, con una ocupación hotelera de 75% y un impacto económico superior a US$ 88 millones.

En Córdoba capital, la ocupación hotelera rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama; y unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre.

Según datos municipales, la ocupación hotelera previa en Luján superó el 90%; y las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

El efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas: Una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos.

La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos y permitió identificar un segundo motor del movimiento turístico: la combinación de buen clima, actividades culturales, encuentros deportivos y viajes de último momento.

El calendario de feriados condicionó los desplazamientos, lo que amplió las posibilidades de permanencia en algunos distritos, pero en buena parte del interior predominaron las escapadas breves, concentradas entre el sábado y el lunes.

Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad territorial: Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%. Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron en conjunto un impacto económico superior a los $34.300 millones.

El perfil de los desplazamientos también fue particular: se combinaron estadías cortas, reservas de último momento y una fuerte presencia de viajeros de cercanía.

Además, una parte importante de quienes asistieron a las celebraciones religiosas viajó y regresó en el día.

Por eso el movimiento benefició al transporte, la gastronomía y el comercio sin traducirse necesariamente en una expansión equivalente de las pernoctaciones.