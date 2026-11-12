Programación Jueves 12 de Noviembre

Jueves 12-11-2026
00.00
Trasnoche Jazz
John Fedchock’s New York Big Band
J Birds
Alfie’s theme
Mekbuda
Who’s in da lead
LaVon Hardison
Come together
Better than anything
Maybe
00.30
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave
Darius Milhaud
La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286
The New London Orchestra / Ronald Corp
Sébastien de Brossard
Stabat Mater
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Mauro Giuliani
Dúo para flauta y guitarra en La mayor, WoO 10
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Dezsö Ránki, piano
Cuarteto Bartók
Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel
Charles-Valentin Alkan
Gran sonata para piano "Las cuatro edades", op.33
Marc-André Hamelin, piano
Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Ludwig van Beethoven
Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25
Peter-Lukas Graf, flauta;
Franco Gulli, violín,
Bruno Giuranna, viola
Alexander Borodin
Petite suite (orquestación de Glazunov)
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy
Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, Hob.XVI:46
Ivo Pogorelich, piano
07.00
Y la mañana va
Eric Coates
“Los tres osos”, fantasia orquestal
Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro
Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel
Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº4 en re menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
08.00
Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina
Jean Sibelius
Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano
09.00
Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Bernard Roberts, piano
10.00
Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian
Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky
11.00
Los Caminos del Barroco
Anónimo
Hanaq pachaq cussicuinin (Alegría del Cielo), himno procesional en quechua (c.1610)
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez
Filipe da Madre de Deus (1626-1675)
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz
Roque Cerutti (c.1685-1760)
Al campo sale María. Villancico de batalla a dos coros
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez
Anónimo
Nisi Dominus (A menos que el Señor). Salmo CXXVI, a tres con continuo
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez
Anónimo
“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, “Tonada: El diamante”, “Lanchas para bailar” y “Tonada: El Congo”, del Códice Martínez de Compañón
Capilla de Indias / Tiziana Palmiero
Tomás de Torrejón y Velasco
Fragmentos de la ópera La púrpura de la rosa, con libreto de Calderón de la Barca (1701)
Solistas vocales
Coro y The Harp Consort / Andrew Lawrence
12.00
Al Mediodía
Henry Cowell
Cuarteto para flauta, oboe, chelo y arpa
Musician Accord
Nicolai Rimsky-Korsakov
“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Nicolai Rimsky-Korsakov
“Canción india”, de la ópera Sadko
Gegam Grigorian, tenor
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev
Nicolai Rimsky-Korsakov
“Danza de los saltimbanquis”, de la ópera La doncella de nieve
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman
York Bowen
Balada Nº2 para piano en la menor, op.87
Stephen Hough, piano
Michael Haydn
Sinfonía en Do mayor, P.31
Capella Savaria / Pál Németh
Fritz Wolten
Miscelánea de Suabia, para quinteto de fagotes
Quinteto de Fagotes de Gürzenich
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Peter Heise
Fragmentos del cuarto y último acto de la ópera Rey y mariscal (1877)
Poul Elming y Kurt Westi, tenores
Bent Norup y Ole Hedegaard, bajos
Inga NIelsen, soprano
Coro de la Radio Nacional de Dinamarca
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt
Josef Wieniawski (1837-1912)
Sonata en mi Mayor para chelo y piano, op.26
Andrzej Wrobel, chelo
Jerzy Sterczynski, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
Ferdinand David
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
19.00
Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor, Rubio 88
Gilbert Rowland, clave
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora Libre de Berlín / Wilhelm Brückner-Rüggeberg
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56b
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos
20.00
Momentos Musicales
Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº1 en do sostenido menor, op.26, Nº1
Artur Rubinstein, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
John Tavener
Funeral Ikos
Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín
Einar Röttingen, piano
21.00
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443
Alexis Kossenko, flauta sopranino
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Emanuel Ax, piano
Cuarteto de Cleveland
Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot
22.00
Industria Nacional
Ludwig van Beethoven
Sonata en Re mayor para violín y piano, op.12, N°1
Szymsia Bajour, violín
Susana Bonora, piano
Jacobo Ficher (1896-1978)
Canciones del Paraná, op.77, sobre poemas de Rafael Alberti (“Bañado del Paraná”, “Aquí, si no hubiera sido caballo…”, “Los barcos pasan tan cerca de la orilla”, “’DI, río!”, “Aquí se está quieto” y “Paloma desesperada”(1953)
Paula Almerares, soprano
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik
Graciela Paraskevaídis
Huauqui, obra electroacústica realizada en el estudio Elac de Montevideo (1975)
23.00
Complemento musical
Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
György Konrád, viola;
Ede Banda, chelo
Cuarteto Bartók