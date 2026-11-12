PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/11/2026

Programación Jueves 12 de Noviembre



Jueves 12-11-2026

00.00
Trasnoche Jazz

John Fedchock’s New York Big Band
J Birds
Alfie’s theme

Mekbuda
Who’s in da lead

LaVon Hardison
Come together
Better than anything
Maybe

00.30
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Martha Argerich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6
Luigi Mangiocavallo, violín;
Claudio Ronco, chelo;
Marco Mencoboni, clave

Darius Milhaud
La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286
The New London Orchestra / Ronald Corp

Sébastien de Brossard
Stabat Mater
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Mauro Giuliani
Dúo para flauta y guitarra en La mayor, WoO 10
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra

Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Dezsö Ránki, piano
Cuarteto Bartók

Richard Strauss
Muerte y transfiguración, op.25
Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Charles-Valentin Alkan
Gran sonata para piano "Las cuatro edades", op.33
Marc-André Hamelin, piano

Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Ludwig van Beethoven
Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25
Peter-Lukas Graf, flauta;
Franco Gulli, violín,
Bruno Giuranna, viola

Alexander Borodin
Petite suite (orquestación de Glazunov)
Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Arcangelo Corelli
Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10
Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, Hob.XVI:46
Ivo Pogorelich, piano

07.00
Y la mañana va

Eric Coates
“Los tres osos”, fantasia orquestal
Orquesta de Inglaterra del Este / Malcolm Nabarro

Jean-Fery Rebel
Sonata en trío Nº7 en do menor "Le tombeau de Monsieur Lully"
Ensamble Rebel

Felix Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor, op.105
Martin Jones, piano

Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº4 en re menor
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

08.00

Felix Blumenfeld (compositor y pianista ruso, 1963-1931)
Allegro de concierto para piano y orquesta en la mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b
Peter-Lukas Graf, flauta
Trío Carmina

Jean Sibelius
Siete canciones, op.13, sobre textos de Johan Runeberg
Jorma Hynninen, barítono
Ralf Gothhóni, piano

09.00

Ralph Vaughan Williams
Sinfonía Nro.4 en fa menor
Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Bernard Roberts, piano

10.00

Alessandro Rolla
Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lee Hoiby (pianista y compositor estadounidense, 1926 y 2011)
Sexteto para quinteto de vientos y piano
Lee Hoiby, piano
Quinteto de Vientos Dorian

Nicolai Miaskovsky
Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00
Los Caminos del Barroco

Anónimo
Hanaq pachaq cussicuinin (Alegría del Cielo), himno procesional en quechua (c.1610)
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Filipe da Madre de Deus (1626-1675)
Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho
Ars Longa / Teresa Paz

Roque Cerutti (c.1685-1760)
Al campo sale María. Villancico de batalla a dos coros
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo
Nisi Dominus (A menos que el Señor). Salmo CXXVI, a tres con continuo
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo
“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, “Tonada: El diamante”, “Lanchas para bailar” y “Tonada: El Congo”, del Códice Martínez de Compañón
Capilla de Indias / Tiziana Palmiero

Tomás de Torrejón y Velasco
Fragmentos de la ópera La púrpura de la rosa, con libreto de Calderón de la Barca (1701)
Solistas vocales
Coro y The Harp Consort / Andrew Lawrence

12.00
Al Mediodía

Henry Cowell
Cuarteto para flauta, oboe, chelo y arpa
Musician Accord

Nicolai Rimsky-Korsakov
“El vuelo del moscardón”, de la ópera Zar Saltán
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Nicolai Rimsky-Korsakov
“Canción india”, de la ópera Sadko
Gegam Grigorian, tenor
Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Nicolai Rimsky-Korsakov
“Danza de los saltimbanquis”, de la ópera La doncella de nieve
Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

York Bowen
Balada Nº2 para piano en la menor, op.87
Stephen Hough, piano

Michael Haydn
Sinfonía en Do mayor, P.31
Capella Savaria / Pál Németh

Fritz Wolten
Miscelánea de Suabia, para quinteto de fagotes
Quinteto de Fagotes de Gürzenich

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Peter Heise
Fragmentos del cuarto y último acto de la ópera Rey y mariscal (1877)
Poul Elming y Kurt Westi, tenores
Bent Norup y Ole Hedegaard, bajos
Inga NIelsen, soprano
Coro de la Radio Nacional de Dinamarca
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt

Josef Wieniawski (1837-1912)
Sonata en mi Mayor para chelo y piano, op.26
Andrzej Wrobel, chelo
Jerzy Sterczynski, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Ferdinand David
Concertino para violín y orquesta Nº5 en re menor, op35
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Franz Krommer
Sexteto para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

19.00

Antonio Soler
Sonata para piano en Re bemol mayor, Rubio 88
Gilbert Rowland, clave

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Kurt Weill
“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos
Wolfgang Neuss, cantante
Orquesta de la Emisora Libre de Berlín / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn para dos pianos, op.56b
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, dúo de pianos

20.00
Momentos Musicales

Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº1 en do sostenido menor, op.26, Nº1
Artur Rubinstein, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

John Tavener
Funeral Ikos
Coro de la Catedral de Westminster / James O'Donnell

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45
Trond Saeverud, violín
Einar Röttingen, piano

21.00

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443
Alexis Kossenko, flauta sopranino
Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Emanuel Ax, piano
Cuarteto de Cleveland

Camille Saint-Saëns
La Rueca de Omphale, op.31
Orquesta Sinfónica de Malmö / Marc Soustrot

22.00
Industria Nacional

Ludwig van Beethoven
Sonata en Re mayor para violín y piano, op.12, N°1
Szymsia Bajour, violín
Susana Bonora, piano

Jacobo Ficher (1896-1978)
Canciones del Paraná, op.77, sobre poemas de Rafael Alberti (“Bañado del Paraná”, “Aquí, si no hubiera sido caballo…”, “Los barcos pasan tan cerca de la orilla”, “’DI, río!”, “Aquí se está quieto” y “Paloma desesperada”(1953)
Paula Almerares, soprano
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Luis Gorelik

Graciela Paraskevaídis
Huauqui, obra electroacústica realizada en el estudio Elac de Montevideo (1975)

23.00
Complemento musical

Ernö Dohnányi
Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
György Konrád, viola;
Ede Banda, chelo
Cuarteto Bartók