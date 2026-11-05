Programación Jueves 5 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Jack Cortner Big Band
Strike up the band
Speak low
Ben Allison, Steve Cardenas y Ted Nash
Tell the birds I said hello
Tianna Hall
He’s a tramp
Smile
Look for the silver lining
00.30
La Trasnoche Clásica
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Zoltán Kocsis, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Alban Berg
Der Wein, aria de concierto
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum
Enrique Granados
Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano
Josef Rheinberger
Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2
Horst Göbel, piano
Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Manuel de Falla
Cuatro piezas españolas
Alicia de Larrocha, piano
07.00
Y la mañana va
Ottorino Respighi
Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano
Manuel de Falla
Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean
08.00
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Evgeny Kissin, piano
Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)
Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos
09.00
Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Pierre Amoyal, violín
Frederic Chiu, piano
10.00
Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Philipp Telemann
Pero tú, Daniel, sigue tu camino hasta el fin, cantata fúnebre
Ensemble Vocal Sotto Voce
Ensamble Instrumental / Homero Ribeiro de Magalhães
Johann Sebastian Bach
Fragmentos de la cantata ¡Apresuraos, vientos arremolinados!, BWV 201
Caroline Stam, soprano
Peter de Groot, contratenor
Paul Agnew y Jeremy Ovenden, tenores
Klaus Mertens y Donald Bentvelsen, bajos
Coro Barroco de Amsterdam
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
12.00
Al Mediodía
Jan Ladislav Dussek
Trío sonata en Do mayor, op.31, Nº3
Trío 1780
Rutland Boughton
Concierto para flauta y cuerdas
Emily Beynon, flauta
Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp
Giovanni Gabrieli
Sonata pian’ e forte a ocho partes
Tavener Consort / Andrew Parrott
Manuel Falla
Danza ritual del fuego, de El amor brujo
Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar / Gustavo Dudamel
Manuel de Falla
“Nana”, de Siete canciones populares españolas
Teresa Berganza, mezzosoprano
Félix Lavilla, piano
Manuel de Falla
“Danza española Nº1”, de La vida breve
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Robert de Visée
“Chacona”, de la Suite en Sol mayor
Yasunori Isamura, tiorba
Mijail Glinka
“Cracoviana”, de la ópera La vida por el zar
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Erkki Melartin
Sinfonía N°4 en Mi mayor, op.80, “Sinfonía de verano”
Pia Freund, soprano
Lilli Paasikivi, mezzosoprano
Laura Nykänen, contralto
Orquesta Filarmónica de Tampere / Leonid Grin
Erkki Melartin
Tres piezas para piano, op.8 (“Elegía”, “Romanza” y “Noche”)
David Ernst Molnar, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Josef Strauss
Transacciones vals op.184
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
Johann Pachelbel
Canon en Re mayor, para tres violines y bajo continuo
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Johannes Brahms
Quinteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.111
Cuarteto Amadeus
Cecil Aronowitz, viola
Georg Christoph Wagenseil
Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor
Branimir Slokar, trombón
Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson
19.00
Gioachino Rossini
"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide
Olga Peretyatko, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda
Franz Danzi
Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2
Quinteto Aulos
Carl Reinecke
Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter
20.00
Momentos Musicales
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines
Wim ten Have, viola
Wouter Mölle, chelo
21.00
George Gershwin
Obertura cubana
Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata
Jean-Philippe Rameau
Suite de “Las fiestas de Hébé”
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Aram Jachaturián
"Adagio de Espartaco y Frigia" de la suite Espartaco Nº2 op.82b
Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner
22.00
Industria Nacional
Valdo Sciammarella (1924-2014)
Marianita limeña, ópera en un acto y tres escenas, con libreto de Francisco Javier.
Marta Carrizo y Marta Benegas, sopranos
Luisa Bartoletti, mezzosoprano
Eugenio Valori, Menasse Hadjes y Liborio Simonella, tenores
Bruno Tomaselli, barítono
Otros cantantes
Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Sivieri
Grabado en vivo en el Teatro Colón el 27 de agosto de 1970
23.00
Complemento musical