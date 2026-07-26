Programación Lunes 27 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Darius Milhaud

La creación del mundo, op.81

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Jean-Philippe Rameau

Acante y Céphise, suite

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Ludwig van Beethoven

Variaciones para piano sobre un tema de Diabelli, op.120

Daniel Barenboim, piano

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº2 en do menor

Europa Galante / Fabio Biondi

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor, WoO 20

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, "El día de cumpleaños"

London Mozart Players / Matthias Bamert

Elfrida Andrée (compositora y directora sueca, 1841-1929)

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Annette-Barbara Vogel, violín

Durval Cesetti, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº12 en Si bemol mayor, K.172

Cuarteto Festetics

08.00

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

09.00



Johann Christoph Friedrich Foerster

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Xenia Löffler, oboe

Ensamble Hofkapelle de Bartzodf

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

Sonata para violín y piano Nº1

Susanne Stanzeleit, violín

Gusztáv Fenyo, piano

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi



Agustín Barrios Mangoré

Tango Nro.2 y Danza paraguaya

Marcelo Kayath, guitarra

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hoboken 15, Nº15

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Andreas Düben

Solo Dios sea en las Alturas

Friedhelm Flamme, órgano

Gustaf Düben

Dos canciones:

- Viaje por el mundo (Världens vandring)

-Precio de amor (Kärlekspris)

Mikael Samuelson, barítono

Thomas Schuback, clavecín

Sven Åberg, laud

Kari Ottesen, cello

Johan Helmich Roman

Selección de la “Música de Drottningholm”

Ensamble Barroco de Drottningholm / Nils-Erik Sparf

Henrik Philip Johnsen

Concierto para dos fagots y orquesta

Mats Klingfors y Christian Beuse, fagots

Concerto Copenhagen / Andrew Manze

12.00

Al Mediodía

Samuel Wesley

Sinfonía N°5 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Ruggiero Leoncavallo

Serenata, para chelo y piano

Lev Sivkov, chelo

Alexander Boldachev, arpa

Igor Stravinsky

Concierto de ébano

Benny Goodman, clarinete

Columbia Jazz Combo / Igor Stravinsky

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra, para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Antonín Dvořák

Obertura En el reino de la naturaleza, op,91

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo inglés

In te concepitur, himno

Anónimo 4

Wizlav von Rügen (c. 1265 – 1325)

Danza sobre la canción El otoño nos llega generoso

Ensamble Iokulatores

Josquin Baston (c. 1515 – c. 1576)

Eheu dolor (Ay de mí), motete-chanson a seis voces

Ensamble Ratas del Viejo Mundo

Marco Uccellini

Aria sobre “La bergamasca”

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Salomone Rossi

Sonata sobre el aria del Ruggero

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Samuel Scheidt

El Año Viejo ha pasado ya, motete a doble coro (1620)

Vox Luminis / Lionel Meunier

Samuel Scheidt

Variaciones para teclado sobre la alemanda “Así van las cosas”, de la colección Tabulatura nueva

Rafael Antonio Castellanos

Negros de Guaranganá, vilancico

Ensamble El Mundo

Richard Savino, arreglos y dirección

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

Momentos Musicales

Heinrich Franz von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nº2

Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano del op.15:

- N°1 en Fa mayor,

- N°2 en Fa sostenido mayor y

- N°3 en sol menor

Nelson Goerner, piano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno, L.86

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

21.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano y orquesta en Re mayor, BWV 1053a

André Isoir, órgano

Le Parlement de Musique / Martin Gester

Carl Nielsen

Canciones populares checas y danesas

Cuerdas Jóvenes de Copenhague / Morten Ryelund Sørensen

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Maria João Pires, piano

Bohuslav Martinu

Serenata Nº5 para orquesta de cámara, H.199

Orquesta de Cámara de Praga / Oldrich Vlcek

22.00

Industria Nacional

Antonín Dvorák

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.87

Miembros de Músicos de Cámara de Buenos Aires

Gilardo Gilardi

Obertura tritemática (1952)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter

Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984

Emilio Dublanc

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti

Benedetto Marcello

Sonata en mi menor

Mónica Fucci, contrafagot

Cecilia Eisele, piano

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Claude Debussy

Cuarteto en sol menor, op.10

Cuarteto Alban Berg