|RAE| Tra Suoni, Parole e Notizie per il Mondo

Un programma di interesse generale che ti porta al cuore dell’attualità argentina. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l’identità, la cultura e la ricchezza dell’Argentina.
🎙️ Alla conduzione: Marcelo "Chelo" Ayala, membro della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
📩 Mail/QSL to: raeitaliano@gmail.com
🕛 L - V 12 a 13 UTC OC 15770 Khz
🌐 https://www.radionacional.com.ar/category/rae/italiano/ oppure www.rae.com.ar
📌 Maipú 555 - C1006 - Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Contenuti di questa puntata
🌤 Meteo: Previsti rovesci fino a domani mattina
🦟 LEONE XIV IN ARGENTINA: QUATTRO GIORNI DI FEDE, DIALOGO E INCONTRO CON IL POPOLO
🦟 Intervista Juan "el Tano" Lanuara • GINEVRÉ • Gin Artesanal
🎧 Micro CRI: La mia radio in Miniatura, Radio San Marino
🎵 Musica argentina: una selezione di brani che raccontano le voci e i suoni del Paese
Scaletta musicale
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01 - Adiós para siempre Angel Dágostino
02 - Cosechero Mercedes Sosa
03 - Tengo que parar Zas
04 - Maribel se durmió Spinetta Jade
05 - Mi Gin Tonic Andrés Calamaro