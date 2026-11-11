Ravier: “La visita del Papa es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”

El vocero presidencial Adrián Ravier resaltó que más de 6 millones de argentinos participaron de los distintos encuentros durante la visita del papa León XIV a la Argentina “en un clima de paz, orden y concordia”.

El funcionario remarcó también “la vigencia de valores compartidos que atraviesan a toda la sociedad por igual, sin distinciones políticas”.

Al inicio de la conferencia de prensa, destacó que se trató de “la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987” y sostuvo que “es un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”, de especial relevancia para un país de profunda tradición católica.

En ese sentido, afirmó que el evento “mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que trascienden la vida cotidiana”.

Asimismo, recordó que el presidente Javier Milei recibió al santo padre en la Casa Rosada, donde “le dio la bienvenida en nombre de todos los argentinos” y evocó con emoción al papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante en nuestra historia”.

También destacó que la visita “nos eleva espiritualmente a todos y nos recuerda que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

El vocero remarcó que los encuentros se desarrollaron “en un clima de paz, orden y concordia gracias al respeto por el prójimo del pueblo argentino y al trabajo de más de 52.000 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura”, quienes, junto con la custodia papal, velaron por la seguridad.

En ese marco, señaló que el presidente visitó ayer las oficinas del Ministerio de Seguridad para agradecer a los jefes de comando y a los efectivos por su labor.

“Hay pocas causas que unen tanto a los argentinos como la fe, el patriotismo y la defensa de lo nuestro”, expresó Ravier.

También ponderó la coordinación de la visita papal entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires, y destacó que “se trabajó con mucha dedicación y profesionalismo para lograr un lugar de encuentro y fe”.

Por otra parte, durante la conferencia, Ravier informó que la Argentina completó su exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania.

Allí, el país reiteró su pedido de que se adopten medidas provisionales urgentes para impedir que el Reino Unido avance con la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las islas Malvinas mientras se desarrolla el arbitraje internacional.

La delegación argentina advirtió sobre el riesgo de un perjuicio irreparable y señaló la necesidad de que el tribunal adopte esas medidas antes del inicio de las perforaciones del proyecto Sea Lion.