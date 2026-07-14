Reforma del Banco Central: “Se busca preservar el valor de la moneda”

Así lo aseguró el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Desde el Congreso se va a defender mucho esta iniciativa, trabajaremos para persuadir al resto de los legisladores para que nos acompañen”, aseguró Abdala.

Según el legislador, “se busca preservar el valor de la moneda, lo que corresponde al Banco Central”.

Y “que ningún otro gobierno, el día de mañana, tenga la posibilidad de hacerle fraude a través de la emisión de papel pintado sin ningún tipo de respaldo”, agregó.

Para Abdala, “el mayor daño que se le puede hacer al pueblo es la inflación”, por lo que “necesitamos tener una moneda fuerte, preservar su valor”, y para eso se están impulsando “un montón de reformas necesarias”.