Una obra tallada a mano por un artesano salteño será obsequiada a León XIV

Un artesano de los Valles Calchaquíes talló un Cristo crucificado, que será entregado al Papa durante su visita a la Argentina la semana próxima.

Se trata de una talla en madera esculpida a mano por un artesano del paraje Finca Pucará, del departamento salteño de San Carlos, consigna el medio de Cafayate Un Nuevo Día.

La obra cuenta con una particularidad: el cabello natural que tiene el Cristo fue donado por los vecinos, en una representación del compromiso de los salteños con la fe católica.

El obispo de la Prelatura de Cafayate, monseñor Darío Quintana recibió personalmente la obra de manos de su autor, Don Mercedes González, y asumió el compromiso de entregársela al papa León XIV durante su encuentro con el Santo Padre.

El Sumo Pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre, y permanecerá hasta el 11. El itinerario oficial de tres días contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde recorrerá diversas instituciones y celebrará misas.