“Viví momentos intensos en mi vida pero nunca como este”

El cantante habló con Nora Briozzo por Nacional y expresó su emoción y su gran expectativa por la convocatoria, de la cual dijo haberse enterado hace varios días pero lo mantuvo en reserva.

“El Ave María es lo único que me pidieron y dejaron a mi criterio la elección del resto del repertorio; voy a cantar una media hora; pero no tengo mucha mas información”.

El cordobés, oriundo de Cruz del Eje dijo sentirme muy emocionado ante el evento al que calificó como uno de los más emocionantes de su vida.

Respecto de la visita del Sumo Pontífice, Jairo dijo que será un gran momento, que habrá mucha gente porque se viven tiempos muy turbulentos y que la visita del Papa siempre imprime paz y esperanza a los pueblos.